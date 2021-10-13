В США оценили уровень защиты Moderna и Pfizer от штаммов коронавируса

Исследователи из США заявили, что вакцины Moderna и Pfizer эффективно защищают от большинства новых вариантов коронавируса, включая «дельта»-штамм, ревакцинация также может быть эффективной. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Специалисты Йельского университета собрали у 40 медицинских работников образцы крови перед тем, как те получили первую дозу Moderna или Pfizer. После этого на протяжении 98 дней у добровольцев взяли по пять образцов крови, подвергли их воздействию 16 различных вариантов коронавируса и измерили выработку антител и Т-клеток в ответ на вирус.

Повышенный иммунный ответ был обнаружен во всех образцах крови, при этом иммунный ответ на «дельта»-вариант усиливался после получения вторых доз вакцин. По мнению учёных, это говорит о том, что ревакцинация может быть эффективна против коронавируса, а случаи заражения «дельта»-вариантом вакцинированных объясняются именно высокой заражаемостью, а не недостатками вакцин. Также иммунный ответ был сильнее у тех, кто переболел коронавирусом до вакцинации.

Выздоровление после первоначального заражения подобно первой дозе вакцины, — отмечает одна из исследователей профессор иммунобиологии Акико Ивасаки.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что считают интересной идею использования разных вакцин от коронавируса при прививании. Это позволит стимулировать иммунную систему, однако для реализации этой идеи необходимо иметь реальные данные исследований, в том числе по вакцине «Спутник V».