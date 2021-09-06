В США назвали способ снизить давление без лекарств

Специалисты американской клиники Mayo считают, что низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления. Их также можно использовать для профилактики гипертонии, сообщает Daily Express.

Издание отмечает , что выполнять такие тренировки необходимо регулярно в течение 12 минут.

Они направлены на сокращение определённой мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения, — уточнили специалисты.

По их мнению, гипертония может протекать бессимптомно, однако она смертельно опасна, поскольку у человека повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее стало известно, что, если у человека незначительно поднялось давление, его состояние можно облегчить при помощи простых манипуляций. Например, открыть окно и проветрить помещение или освободить себя от тесной одежды и лечь, чтобы голова была слегка приподнята. Об этом рассказала врач-кардиолог Екатерина Савченко.