В США назвали напиток, который предотвращает рак

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Учёные из США провели ряд экспериментов и выяснили, что чай с имбирём обладает несколькими целебными свойствами. Указанный напиток снижает не только уровень холестерина, но и риск развития онкологических заболеваний. Также чай с имбирём помогает при боли в суставах.

Как рассказали специалисты, в ходе исследований 30 человек потребляли два грамма экстракта имбиря в день. У добровольцев значительно снизились показатели, говорящие о риске развития рака кишечника. Это произошло из-за благоприятного влияния растения на данный орган.

Учёные подчеркнули, что имбирь помогает контролировать кровяное давление (благодаря содержанию компонента аспирина — салицилата), а также является натуральным средством, укрепляющим иммунную систему. Растение обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, содержащемуся в корне. Оно становится вдвое полезнее в сочетании с чаем, передаёт Lenta, ссылаясь на сведения Национальной медицинской библиотеки США.

Как ранее писал NEWS.ru, о наличии онкологического заболевания может говорить чрезмерная потливость, считают американские специалисты.

Здоровый человек может чрезмерно потеть во время физических нагрузок, стресса или когда ему жарко. Чрезмерная потливость (гипергидроз), особенно в ночное время, может говорить о наличии лимфомы, лейкемии, рака печени или костей, а также мезотелиомы или карциноидных опухолей. Человек начинает сильно потеть, поскольку заболевание изменяет уровень гормонов.