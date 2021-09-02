В США назвали число жертв коронавируса среди военных

За весь период пандемии коронавирусом заболели 347 604 сотрудника Минобороны США, включая членов их семей. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

По состоянию на 1 сентября большую часть заболевших (230 284) составляли военнослужащие, 33 993 — члены их семей, 61 577 — гражданские служащие, 21 750 — военные подрядчики. При этом умерли 436 человек.

Более половины летальных исходов — 282 — приходится на гражданский персонал, тогда как среди военнослужащих скончались 40 человек. Еще 18 погибших — члены их семей. Больше всего случаев заражения приходится на сухопутные войска (79 922 случая), на втором месте — военно-морские силы (44 918 случаев), замыкают тройку военно-воздушные силы (39 211 случаев).

При этом полностью вакцинировались 1 млн 432 тысячи 791 сотрудник Минобороны США, из которых 78% — военнослужащие, остальные — гражданский персонал. Еще 311 445 человек вакцинированы частично. 36% полностью вакцинировавшихся военных приходится на сухопутные войска.

Ранее сообщалось, что аптечные сети и местные власти США с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса из-за повреждения ампул, нарушения условий хранения или по другим причинам. Одним из факторов, способствующих этому, является способ упаковки вакцин. Большинство их выпускается во флаконах, рассчитанных на одну дозу, однако во флаконе вакцины Moderna содержится до 15 доз, во флаконе Pfizer — до шести, а Johnson & Johnson — до пяти доз. Если клиенту требуется лишь одна доза, остальные необходимо выбросить через 6–12 часов после использования флакона. Между тем эксперты отмечают, что США потратили впустую гораздо больше доз вакцин, чем имеется во многих более бедных странах.