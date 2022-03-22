В Совфеде допустили возможность запрета в России VPN-сервисов

В России может быть введён запрет VPN-сервисов и ресурсов, которые позволяют обходить блокировку сайтов и соцсетей, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. При этом россиян не будут привлекать к ответственности за их использование, сообщает РИА Новости.

Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет, — цитирует агентство сенатора.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее заявил, что в нижней палате российского парламента инициативы по законодательному ограничению применения VPN-сервисов не прорабатываются.

VPN-сервисы позволяют получить пользователям доступ к заблокированным в России соцсетям Instagram и Facebook (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков допустил, что любое взаимодействие с этими ресурсами со временем может быть признано экстремистским, несмотря на уверения властей в обратном. Поэтому пользователям данных соцсетей стоит быть настороже.