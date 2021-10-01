В соли «Экстра» обнаружили токсичную добавку

В соли марки «Экстра» присутствует E536 — ферроцианид калия. Это вещество не даёт продукту комковаться и слёживаться, а также осветляет продукт. В непищевой промышленности Е536 используется, например, для выделения и утилизации радиоактивного цезия, сообщает Live24.
Испытания на крысах и мышах показали, что ферроцианид приводит гибели в дозировке 6400 мг/кг. Как спроецировать эти данные на человека, учёные пока не знают.
E536
К тому же пока неизвестно, как оно себя ведёт при различных способах термической обработки. Учёные предупреждают, что добавка может быть опасной, если превысить норму употребления.
Ранее сообщалось, что чрезмерное потребление соли может вызвать зависимость.