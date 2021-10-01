В соли «Экстра» обнаружили токсичную добавку

В соли марки «Экстра» присутствует E536 — ферроцианид калия. Это вещество не даёт продукту комковаться и слёживаться, а также осветляет продукт. В непищевой промышленности Е536 используется, например, для выделения и утилизации радиоактивного цезия, сообщает Live24.

Испытания на крысах и мышах показали, что ферроцианид приводит гибели в дозировке 6400 мг/кг. Как спроецировать эти данные на человека, учёные пока не знают.

E536 содержится не только в соли: с его помощью вино избавляют от металлического привкуса, вещество может оказаться в ржаном и бездрожжевом хлебе. При этом в паспорте безопасности материала ферроцианид калия назван токсичным веществом, которое может навредить при длительном воздействии, а в акте «О сохранении и восстановлении ресурсов» требуется его утилизация как опасного отхода.

К тому же пока неизвестно, как оно себя ведёт при различных способах термической обработки. Учёные предупреждают, что добавка может быть опасной, если превысить норму употребления.

Ранее сообщалось, что чрезмерное потребление соли может вызвать зависимость.