В Сколтехе назвали эффективный способ борьбы со штаммом «омикрон»

Оправданной мерой для предотвращения распространения нового варианта коронавируса «омикрон» может стать закрытие воздушной границы со странами Южной Африки. Об этом заявил в интервью РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По мнению профессора, закрытие границы является эффективной мерой на ранней стадии распространения варианта.

Сейчас, когда еще не известно, насколько «омикрон» распространен в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная. <...> Как только в России начнутся собственные случаи «омикрона» и его передача, закрытие границ уже не будет эффективным, — сказал Базыкин.

Он также подчеркнул, что эффективными могут стать любы меры, помогающие сбить цепочки передачи заболевания, в том числе локдаун. при этом профессор отметил, что в Южной Африке «омикрон» распространеятся на фоне варианта коронавируса «дельта».

Повторное инфицирование «омикроном» у переболевших «дельтой» более часты, чем повторное инфицирование «дельтой» у таких людей. Он заражает заново людей, которые уже болели. Получается, что для «омикрона» люди выглядят как новое пастбище, на котором можно питаться, — предположил учёный.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, что пациенты с характерными при заражении «омикроном» симптомами вряд ли смогут правильно диагностировать у себя коронавирус, так как эти же проявления характерны для гриппа и других ОРВИ. При этом медик указал, что «визитной карточкой» этой мутации коронавируса является необоснованная слабость