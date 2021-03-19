В Швейцарии признали британский штамм коронавируса более смертоносным

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Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса является более опасным, чем исходная форма патогена. Об этом сообщили власти Швейцарии.

Федеральный советник по внутренним делам Швейцарии, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе отметил, что у таких мутаций, среди которых также присутствует британский штамм, показатели смертности выше, чем у оригинального вируса. Он отметил, что ранее многие учёные выступали с противоположными заявлениями.

У нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%, — цитирует его РИА Новости.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что британский штамм коронавируса обнаружен уже в 94 странах мира, за последнее время его зарегистрировали на территории ещё восьми государств. В 47 из них фиксировались случаи передачи этого штамма между местными жителями, а не просто выявлялись у приезжих.

Ранее NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России Анна Попова оценила риск заразиться британским штаммом у тех, кто уже переболел COVID-19. По её словам, переболевшие коронавирусом могут не опасаться повторного заражения, больших рисков для этих людей нет.