В серологических лабораториях сообщили о запуске тестов на коронавирус

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Представители ЦНИИ (Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии) Роспотребнадзора сообщили, что тест на коронавирус будет доступен в серологических лабораториях в течение 10 дней.

В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови, — заявил заместитель директора организации Александр Горелов.

Он также отметил, что после снятия карантинных мероприятий систему передадут и частным лабораториям, сообщает ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 159 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 20,4 тысячи человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 172,5 тысячи пациентов.

В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз подтверждён в 13 002 случаях, писал NEWS.ru.