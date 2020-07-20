В Сеченовском институте оценили ход испытаний вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6e16505e-c9a8-11ea-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние добровольцев из второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, нормальное накануне выписки. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Всё в порядке. Домой все хотят уже поскорее, — сообщил РИА Новости представитель университета.

Он отметил, что выписка добровольцев запланирована на 20 июля. Тарасов добавил, что у людей из первой группы тоже всё хорошо и с жалобами на самочувствие никто из них не обращался.

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может быть зарегистрирована уже в августе. Как отметил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, сам процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа. После этого ещё несколько дней необходимо будет подождать отдельного разрешения на гражданский оборот от Росздравнадзора.

По словам Михаила Мурашко, испытания вакцины, которую на двух группах добровольцев тестируют в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, дали хороший результат. Говоря о том, когда планируется начать клинические испытания вакцины, разработанной на базе центра «Вектор», министр пояснил, что сейчас идёт экспертиза, после которой центр сможет получить разрешение. Как правило, на это уходит от двух до трёх недель.