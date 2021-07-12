В «СберЗдоровье» создали робота для психологической помощи
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:02, 04 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В медицинском сервисе «СберЗдоровье» создали робота для психологической помощи, сообщает "Газета.Ru". Робот будет звонить и задавать людям вопросы о психологическом состоянии, которые зашиты в его программу. Анализировать ответы и определять это состояние будет специалист.
Уже он решит, нужна ли помощь, и договорится о дистанционной консультации.
Мы взяли международный, одобренный научным сообществом опросник и загрузили его в робота. Тестирование содержит вопросы о наличии чувства подавленности, общем самочувствии и желании что-либо делать. Робот обрабатывает ответы, передаёт их специалисту, который, в свою очередь, может выявить у человека тревожность или другие крайние эмоциональные точки психологического состояния, — рассказал директор по развитию компании Дмитрий Домарев.
В дальнейшем систему психологического мониторинга должны дополнить решениями на базе искусственного интеллекта, чтобы анализировать, к примеру, интонацию, присутствие ненормативной лексики.
Сейчас услуга доступна лишь компаниям и госучреждениям, которые и выберут аудиторию тестирования.
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