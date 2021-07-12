В «СберЗдоровье» создали робота для психологической помощи

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Живущим с гипертонией людям вместо соли лучше пользоваться специями, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает «Москва 24». Солёная еда может повысить давление, а без добавок вообще пища будет пресной, объяснила она такой выбор.

Помимо питательных веществ, от еды нам нужно, чтобы она дергала за те струнки в головном мозге, которые давали бы нам более широкую палитру ощущений. Мозг откликается более активно на множество...