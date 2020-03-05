https://static.news.ru/photo/282deb7c-5ee8-11ea-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге поликлиника № 83 на Петроградской стороне перестала принимать пациентов.

Отмечается, что первый этаж медицинского заведения закрыт из-за подозрения на коронавирус. Очевидцы утверждают, что в поликлинику не пускают и оттуда никого не выпускают.

Как сообщил «Фонтанке» главный врач Михаил Кузьмин-Крутецкий первый этаж закрыт «по подозрению на ОРВИ и коронавирус», сейчас в поликлинике ждут специалистов из больницы Боткина.

Ранее NEWS.ru сообщил, что студентов медвуза Санкт-Петербурга заперли в общежитии из-за коронавируса. Опасения относительно распространения COVID-2019 возникли из-за появления симптомов ОРВИ у студента-итальянца.