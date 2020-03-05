В Санкт-Петербурге поликлиника № 83 на Петроградской стороне перестала принимать пациентов.
Отмечается, что первый этаж медицинского заведения закрыт из-за подозрения на коронавирус. Очевидцы утверждают, что в поликлинику не пускают и оттуда никого не выпускают.
Как сообщил
Ранее NEWS.ru сообщил, что студентов медвуза Санкт-Петербурга заперли в общежитии из-за коронавируса. Опасения относительно распространения COVID-2019 возникли из-за появления симптомов ОРВИ у студента-итальянца.
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