В Санкт-Петербурге сообщили о достижении 100% коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 100%. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. В своём сообщении он сослался на данные сайта Минздрава.

Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <...> переболевшие и люди, которые привиты, — сказал Сарана.

По его словам, в настоящее время в городе привиты более 3,14 млн человек, также вакцинированы более 2,4 тысячи детей.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского комитета здравоохранения уточнили , что это 100% от плана по методике Минздрава. В подсчёт включены переболевшие и вакцинированные.

У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных. <...> За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть, — также отметил Сарана

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от коронавируса. Он призвал горожан последовать его примеру и укрепить иммунитет, поскольку эпидемиологическая ситуация в Северной столице сложная.