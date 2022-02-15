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В Санкт-Петербурге сообщили о достижении 100% коллективного иммунитета

Власти Санкт-Петербурга: коллективный иммунитет к COVID-19 в городе достиг 100%
05:20, 16 февраля 2022
В Санкт-Петербурге сообщили о достижении 100% коллективного иммунитета Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге достиг 100%. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. В своём сообщении он сослался на данные сайта Минздрава.

Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <...> переболевшие и люди, которые привиты, — сказал Сарана.

По его словам, в настоящее время в городе привиты более 3,14 млн человек, также вакцинированы более 2,4 тысячи детей.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского комитета здравоохранения уточнили, что это 100% от плана по методике Минздрава. В подсчёт включены переболевшие и вакцинированные.

У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных. <...> За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть, — также отметил Сарана

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от коронавируса. Он призвал горожан последовать его примеру и укрепить иммунитет, поскольку эпидемиологическая ситуация в Северной столице сложная.

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