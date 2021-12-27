В Санкт-Петербурге подростка госпитализировали из-за переедания

В Санкт-Петербурге 14-летнего школьника госпитализировали в тяжёлом состоянии после переедания. Когда подросток находился у бабушки, он сообщил о сильных болях в животе. Женщина связалась с матерью ребёнка, и та отвезла его в больницу. В медучреждении врачи диагностировали у мальчика разрыв кишки и острый перитонит, сообщают «Известия».

Мальчик находится в тяжёлом состоянии, у него диагностировали разрыв кишки и острый перитонит, — сообщили врачи.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что перед новогодним ужином стоит перекусывать в течение дня и обязательно пить какие-нибудь напитки, потому что в противном случае переедание во время праздничного застолья может навредить поджелудочной железе и печени.

Романенко порекомендовала не закусывать спиртное жирной пищей, потому что для её переваривания требуется большое количество пищеварительных ферментов. По её мнению, помочь в борьбе с проблемами кишечника могут новогодние салаты, и оливье не исключение.