В Санкт-Петербурге медики выявили у детей опасные последствия коронавируса

https://static.news.ru/photo/db9d89a2-9592-11ea-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге медики обнаружили у детей, бессимптомно перенёсших коронавирус, опасные последствия. У них наблюдались судороги, полиневриты, сильные боли в животе, интоксикация и нарушения в анализах крови. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам главного врача Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Елены Плотниковой, это были дети без тяжёлой хронической патологии, их возраст варьировался от новорожденных до подростков. Также у них имели место отрицательные тесты ПЦР.

Врач утверждает , что первые нетипичные симптомы были зафиксированы ещё в мае 2020 года, когда несовершеннолетних доставляли в стационар с другими диагнозами. Чтобы узнать истину, медики начали делать тесты на иммуноглобулины G.

Оказалось, что они есть у всех. То есть все эти дети ранее болели COVID-19, но даже не догадывались об этом. Мы такого не ожидали, — говорит Елена Плотникова.

В настоящее время врачи не могут предположить, как этот постковидный синдром будет развиваться в дальнейшем. При этом Елена Плотникова убеждена, что за ними нужно наблюдать особенно пристально, не упустить ситуацию и проследить её динамику.

Ранее в ВОЗ заявили, что одержать победу над COVID-19 к концу года не удастся. Об этом писал NEWS.ru.