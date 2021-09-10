В Сан-Марино объяснили активную вакцинацию «Спутником V»

Власти Сан-Марино выбрали российскую вакцину от коронавируса ради обеспечения безопасности своих граждан. Как рассказал в интервью ТАСС госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям республики Лука Беккари, на такой шаг было решено пойти после задержек поставок вакцин, одобренных в ЕС.

Как заявил Беккари, решение использовать «Спутник V» позволило быстро наладить поставки и оперативно начать вакцинацию, чему способствовали в том числе налаженные отношения с РФ. Он добавил, что никакое внешнее давление на республику не оказывалось, а поставки европейских вакцин были задержаны более чем на два месяца, несмотря на заранее подписанные соглашения. Теперь власти намерены решить проблему ограничения свободы передвижения в связи с вакцинацией не одобренным в ЕС препаратом.

Мы полагаем, что европейские институты обязаны признать свободу передвижения любого человека, у которого есть антитела [к коронавирусу], вне зависимости от типа прививки, — сказал Беккари.

Он сообщил, что согласно проведённым исследованиям, эффективность российской вакцины составила 94%. В Сан-Марино были привиты не только все жители, что свело к нулю число новых случаев заражения, но и более 1,2 тыс. иностранцев «со всех континентов». При этом Беккари не исключил, что в дальнейшем санмаринцам придётся сделать третью прививку вакциной, признанной в ЕС. Это произойдёт после того, как международные органы укажут сроки и методы вакцинации.

Ранее об эффективности российской вакцины в 94,8% заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он добавил, что «Спутник V» показал высокую эффективность и в других странах, включая ОАЭ, Аргентину и Мексику.