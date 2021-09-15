В РПФИ рассказали об эффективности использования «Спутника V» в Белоруссии

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Белоруссии составляет 97,2%. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте ведомства.

Эффективность российской вакцины против коронавируса в Беларуси составила 97,2%. Оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку российским препаратом за период с января по июль 2021 года, — говорится в сообщении.

Сотрудники Фонда подчеркнули, что не было выявлено ни единого случая тяжелых нежелательных явлений после вакцинации или смертей после введения препарата «Спутник V». При этом Белоруссия стала первым государством, официально зарегистрировавшим вакцину и применившим её для массовой вакцинации населения.

Ранее стало известно, что эффективность первого компонента вакцины «Спутник V» среди пожилых жителей Аргентины составила 76,8%. Результаты показали, что вакцина эффективна против госпитализации при заболевании — на 87,6%, а в 84,8% случаев препарат предотвратил смерть пациентов.