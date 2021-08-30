В РФПИ раскрыли причины отказа Словакии от «Спутника V»

Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в беседе с Lenta.ru назвали причины отказа Словакии от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По их мнению, против препарата в республике была развёрнута информационная кампания.

Против вакцины «Спутник V» в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, несмотря на то что высочайшие эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру, — заявили в РПФИ.

Помимо этого, представители фонда сообщили, что в Словакии закончились все вакцины «Спутник V», предоставленные по контракту российской стороной. Качество препарата, поступившего в республику, предварительно подтвердила сертифицированная Евросоюзом венгерская лаборатория. Также отмечается, что спрос на «Спутник V» превысил объём поставленных в страну вакцин.

Ранее Словакия заявила о прекращении использования «Спутника V». Покупка не зарегистрированной в Евросоюзе вакцины вызвала правительственный кризис в республике.