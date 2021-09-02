В РПФИ назвали сроки признания российских вакцин от коронавируса за рубежом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возможные сроки признания российских вакцин от коронавируса зарубежными коллегами. Об этом стало известно из его выступления в рамках онлайн-марафона «Новое знание».

Безусловно, взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года, и он будет связан с тем, что страны поймут, что нельзя идти на поводу у ряда компаний «большой фармы», которые пытаются ограничить другие вакцины, — заявил Дмитриев.

Несмотря на то, что российская вакцина уже зарегистрирована в 70 странах и имеет сопротивляемость «дельта»-штамму коронавируса почти в два раза выше, чем препарат от Pfizer, зарубежные фармакологические компании пытаются «немножко ограничить» попадание «Спутника-V» на международный рынок, чтобы самим занять лидирующие позиции на рынке, заверил Дмитриев.

Ранее стало известно, что несмотря на попытки Запада политизировать признание российских вакцин, представители США заявили о желании производить «Спутник-V» для экспорта в третьи страны по причине того, что «большой проект „Спутник V“ всё больше получает признание международное».