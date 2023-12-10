Росздравнадзор: дефицита средств от насморка в аптеках Москвы нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росздравнадзоре опровергли появившиеся в интернете сообщения о том, что в Москве зафиксирован дефицит средств от насморка, а на некоторые наименования цены выросли в три-четыре раза. В надзорном ведомстве пояснили, что препараты от насморка, входящие в список жизненно важных, регулируются государством и производятся в огромных объемах. Даже если какие-то производители завышают цену или их продукт недоступен в аптеках, у них есть заменители с точно таким же действующим веществом, передает ТАСС.

Ряд препаратов, например, с МНН [международным непатентованным наименованием] ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством. Такие препараты производятся огромными партиям, повсеместно доступны, никакого значимого роста цен на них не отмечается, — пояснили в Росздравнадзоре.

По данным Telegram-канала Mash, сейчас некоторые спреи стоят не привычные 150–200 рублей, а 600–900 рублей. Это связывали с тем, что наибольшая часть лекарств от насморка шла из-за рубежа, но из-за антироссийских санкций количество поставок снизилось.

При этом в Росздравнадзоре отметили, что необоснованное повышение цен на препараты из перечня жизненно необходимых может повлечь негативные последствия, предусмотренные законом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые за последние три года происходит одновременный подъем заболеваемости гриппом и COVID-19. По ее словам, это несет дополнительные риски.