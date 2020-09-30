В российские аптеки попали некачественные партии лекарства для лечения рака

https://static.news.ru/photo/47329e6c-03cc-11eb-9aa6-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор распорядился изъять из продажи несколько партий препарата «Карбоплатин-ЛЭНС», применяющегося при лечении онкологических заболеваний, из-за ненадлежащего качества выпущенных лекарств.

Всего из аптек и больниц будут изъяты 13 партий препарата созданного компанией «Верофрам» на производстве во Владимирской области, сообщает «Лайф».

Компания объявила об отзыве партий под номерами 30917, 10318, 21118, 10118, 20318, 31018, 10119, 10118, 20718, 31018, 10219, 10118 и 21018. Указывается, что в общей сложности он затронет несколько тысяч упаковок лекарства.

Отмечается, что партии препаратов признаны бракованными из-за нештатных примесей и некорректной цветности, которые не соответствуют заявленным критериям качества.

«Карбоплатин-ЛЭНС» считается одним из самых доступных препаратов на российском рынке, применяемых при лечении рака. Разработанное в Лондоне в 2004 году лекарство тормозит деление клеток в организме пациента и тем самым помогает бороться с развитием злокачественной опухоли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные разработали экспериментальный способ лечения онкологических заболеваний, дающий возможность спровоцировать самоликвидацию раковых клеток при помощи системы по типу троянского коня.