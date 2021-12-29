В России зарегистрировано 20 638 новых случаев заражения коронавирусом 

Правительство Израиля официально одобрило четвёртую дозу вакцины против COVID-19 для наиболее подверженных заражению вирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Израиля Нахман Аш, передаёт The Associated Press.

По словам министра, приоритет будет отдаваться гражданам со слабой иммунной системой. Нахман Аш добавил, что данное решение — шаг вперёд в борьбе со стремительно распространяющимся по всему миру «омикрон»-штаммом. Одобрение...