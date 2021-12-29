В России зарегистрировано 20 638 новых случаев заражения коронавирусом
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:42, 31 декабря 2021
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В России за последние 24 часа выявлено 20 638 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Число летальных исходов составило 912. Полностью выздоровели 40 692 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 638 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (8,3%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.
Наименьший темп прироста за сутки продемонстрировали такие регионы, как Республика Тыва (0,04%), Республика Калмыкия (0,05%) и Костромская область (0,06%).