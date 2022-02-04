В России зарегистрирован 168 201 новый случай заражения COVID за сутки

Количество заражений коронавирусом в России за сутки увеличилось на 168 201, до 12 452 765 человек. Количество умерших за сутки выросло на 682 человека, до 334 039. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 58 449 человек, до 10 449 181 случая, сообщается в Telegram официального штаба по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число заражений вновь пришлось на Москву (25 019 случаев заражения), за сутки там умерли 79 человек. При этом число заражений за сутки в столице снизилось: днём ранее этот показатель составлял 26 904 человека. Ещё 13 805 человек выписались по выздоровлении. В тройку регионов по числу заболевших по-прежнему входят Санкт-Петербург (21 832 случая) и Подмосковье (11 255 случаев).

3 февраля оперштаб зафиксировал 155 768 случаев заражения и уточнил, что «омикрон» был обнаружен в 83 регионах страны.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что в России функционирует ряд штаммов коронавируса. По его словам, быстрое распространение штамма «омикрон» потеснило, но не полностью вытеснило варианты «дельта» и «альфа»: рост заболеваемости зимой в России говорит о способности разных штаммов поражать разные категории населения.

Он отметил, что заражение штаммом «дельта» протекает достаточно тяжело, при этом на территории РФ он всё ещё широко распространён, хотя встречается менее чем в 50% случаев. Но само существование рядом нескольких версий вируса может привести к дальнейшей его эволюции, что грозит негативными последствиями для страны и для человечества в целом.