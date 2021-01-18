В России зарегистрировали 21 734 новых пациента с COVID-19

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За последние последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 21 734 россиян в 85 регионах страны, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее суточный прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией составил 22 857 человек.

Среди новых случаев заражения 11,2% пациентов (2440 случаев) не имеют клинических проявлений заболевания, отмечают специалисты штаба.

Общее число заразившихся коронавирусом россиян с начала пандемии выросло на 0,6% — до 3 612 800 случаев.

Среди регионов с самыми низкими темпами распространения COVID-19 названы Костромская область (+0,1%), Республики Тыва и Алтай (+0,2%), Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО и Еврейская АО (+0,3%).

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 23 262 россиянина, это почти на 5 тысяч человек больше, чем днём ранее. Общее число переболевших COVID-19 жителей России превысило 3 млн человек. Жертвами заболевания в России с начала пандемии стали 66 623 человека, за последние 24 часа по стране зарегистрировано 586 связанных с коронавирусом летальных случаев.

В Москве за последние сутки выявили 3 115 новых случаев заражения, вылечились 4532 человека, скончались 84 пациента. В Санкт-Петербурге зарегистрирован 3 281 новый случай заболевания, выписались 2 259 выздоровевших, спасти не удалось 69 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что российский премьер-министр Михаил Мишустин 19 января подписал постановление, в соответствии с которым все операторы связи обязаны обеспечить для граждан бесплатные вызовы по номеру 122 по вопросам, касающимся пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Подписанное постановление гарантирует, что все граждане смогут круглосуточно совершать вызов единой службы оперативной помощи.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса.