В России запустили социальный кредит на проведение процедуры ЭКО

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Совкомбанк запустил социальный кредит на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Заемщиком и созаемщиком по кредитному договору могут выступать только супруги, находящиеся в официальном браке.

Кредит можно оформить на срок до 3 лет на сумму от 150 до 400 тысяч рублей. Процентная ставка на всем сроке кредитования составит 1% годовых.

Для заключения кредитного договора понадобится паспорт гражданина РФ, второй документ на выбор, свидетельство о браке и договор с медицинской организацией на оказание услуги ЭКО.

«Мы планируем активно развивать розничные продукты, помогающие в решении важных жизненных задач. Первый такой целевой кредит – для всех семей, которые хотят завести детей с помощью метода ЭКО. Надеемся, что кредитование по максимально низкой ставке, всего 1% годовых на всем сроке кредита, поможет многим супругам воплотить мечту о большой семье», – заявила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.