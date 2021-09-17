В России запустили производство вакцины AstraZeneca

В России начали производить вакцину AstraZeneca. Она предназначена только для экспорта, поскольку внутренний рынок полностью обеспечен российскими продуктами, сообщили в Минпромторге, передаёт РИА Новости.

Первый замглавы ведомства Василий Осьмаков заявил, что производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca освоено российской фармацевтической компанией «Р-Фарм». По его словам, это «экспортные контракты».

Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объёме. Всё возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что жители Чехии не хотят прививаться препаратом от коронавирусной инфекции, созданным британско-шведской AstraZeneca. В связи с этим властям придётся уничтожить 45 тысяч доз вакцины этой компании, так как они оказались невостребованными.