В России запретят госпитализации без направления врача

https://static.news.ru/photo/460b9c54-7589-11ea-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав России подготовил проект приказа временного порядка плановой госпитализации. Лечь в больницу станет возможным только по направлению врача. Мера принимается как одна из противоэпидемических ввиду ситуации с коронавирусом.

В ближайшее время документ будет направлен на согласование в Минюст, сообщает ТАСС.

Новый временный порядок госпитализации необходим для того, чтобы скоординировать работу медицинских организаций с учётом ограничительных мер, предусматривающих в том числе рекомендации по самоизоляции всех граждан. Их ввели во многих регионах России. Людям нельзя покидать свои дома без особой необходмости. В ряде городов разрабатывают и вводят систему спецпропусков.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока делать этого не собирается. Пропускной режим заработает в столице, если ухудшится динамика заболеваемости коронавирусом или если граждане не будут следовать рекомендациям сидеть дома.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области.

Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян, писал NEWS.ru.