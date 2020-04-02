В России запретят госпитализации без направления врача

Минздрав России подготовил проект приказа временного порядка плановой госпитализации. Лечь в больницу станет возможным только по направлению врача. Мера принимается как одна из противоэпидемических ввиду ситуации с коронавирусом.
В ближайшее время документ будет направлен на согласование в Минюст, сообщает ТАСС.
Новый временный порядок госпитализации необходим для того, чтобы скоординировать работу медицинских организаций с учётом ограничительных мер, предусматривающих в том числе рекомендации по самоизоляции всех граждан. Их ввели во многих регионах России. Людям нельзя покидать свои дома без особой необходмости. В ряде городов разрабатывают и вводят систему спецпропусков.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока делать этого не собирается. Пропускной режим заработает в столице, если ухудшится динамика заболеваемости коронавирусом или если граждане не будут следовать рекомендациям сидеть дома.
За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области.
Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян, писал NEWS.ru.
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