В России зафиксировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — 203 949. В Москве заболели 18 541, в Санкт-Петербурге 22 070, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в РФ было госпитализировано 19 281 человек, наибольшее число госпитализаций пришлось на Москву - 1342, в Санкт-Петербурге - 903.

Скончались за сутки от коронавирусной инфекции в России 722 человека: 81 в Москве и 66 в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений.

В мире более 19 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, из которых почти 68 тысяч умерли. Количество выявленных случаев инфицирования снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей, а число летальных исходов выросло на 7%, сообщила в еженедельном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Также за неделю в мире усилилось превалирование «омикрон»-варианта, и сейчас его обнаруживают практически во всех странах.