В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/aeae9f26-7729-11ea-b18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.

Больше всего новых заболевших в Москве — 536, следом идут Московская и Нижегородская области с 45 и 22 диагнозами соответственно. В Санкт-Петербурге болезнь подтверждена ещё у 20 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 64 тысяч, более 247 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывала, как борется с инфекцией и чем её лечат. По её словам, болезнь началась у неё с высокой температуры, потом возник сильный кашель.