В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/a3762dba-7650-11ea-a34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.

Больше всего новых заболевших в Москве — 434, затем идут Подмосковье с 49 случаями и Санкт-Петербург, где диагнозы подтвердились ещё у 15 человек.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

По данным на 4 апреля, в мире уже насчитывается более 1,1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались свыше 59 тысяч человек, поправились более 228 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено более 278 тысяч случаев COVID-19.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть одно или два хронических заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ранее китайские учёные сообщили, что лекарство против COVID-19 может появиться в ближайшее время. Группа исследователей выделила несколько антител, которые эффективно блокируют проникновение нового коронавируса в клетки. Среди первых 20 протестированных антител четыре смогли заблокировать проникновение вируса, а два из них сделали это быстрее остальных. Исследователи опубликовали результаты работы в Интернете и надеются, что в течение шести месяцев антитела уже будут протестированы на людях, писал NEWS.ru.