В России зафиксировано 203 766 новых случаев заражения COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о 203 766 зарегистрированных случаях заболевания по стране за прошедшие 24 часа. Таким образом Россия второй день подряд переходит планку в 200 000 заболевших. Всего в РФ с момента объявления пандемии COVID-19 заразилось 13 935 560 человек.

В минувшие сутки было госпитализировано 18 597 пациентов, вместе с тем выздоровело 112 658 граждан. Общее число россиян, перенесших коронавирус, достигло 11 134 291.

Скончалось за день 729 человек, суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в РФ на данный момент составляет 339 542.

Лидером по числу новых случаев снова стал Санкт-Петербург (21 689), обойдя Москву с 14 336 зафиксированными случаями заболевания. На третьем месте традиционно расположилось Подмосковье с 9 146 заболевшими.

При этом в Москве, где число заражений пошло на спад, выздоровело почти на 4 000 людей больше, чем в северной столице – 20 046 против 15 962.

11 февраля в России обнаружили 203 949 новых случаев заболевания. И в Москве, и в Санкт-Петербурге число зафиксированных заражений вчера превысило свежие показатели.