Впервые с августа в России выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID

За прошедшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 20 329 новых случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 799 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа из больниц выписаны 16 247 пациентов.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились более 7,2 млн жителей. Из них к настоящему времени выздоровели свыше 6,4 млн человек, а жертвами инфекции стали 197 425 россиян.

В Москве выявлено 2746 новых случаев коронавируса. Заболеваемость в столице растёт на протяжении последних четырёх дней. За сутки из московских больниц выписали 1280 пациентов. От коронавируса скончался 51 человек.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев пообещал рост заболеваемости COVID в России из-за детей. Он считает, что вирус станет циркулировать в учебных заведениях, а школьники будут приносить его в семьи.