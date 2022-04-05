В России зафиксировали минимальный прирост заражений COVID с июня 2021 года

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 947, до 17 926 104, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 июня 2021 года.

В стране за сутки госпитализировали 4 288 человек с коронавирусом, что на 172,9% больше показателя предыдущего дня. Число случаев выздоровления возросло за сутки на 37 459, до 17 035 336. Количество летальных исходов увеличилось на 316, до 370 311.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 596. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 743 957 случаев заражения. Число умерших возросло на 21, до 42 799. Лидерами по числу новых случаев заболевания стали Свердловская область (705 случаев) и Санкт-Петербург (700).

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю с 28 марта по 3 апреля снизилась на 25,6%. Количество госпитализированных граждан в пересчёте на 100 тысяч жителей уменьшилось на 19,9%.

Также в оперштабе заявили, что на сегодняшний день наблюдается снижение количества госпитализаций в 55 регионах. При этом рост числа граждан, попавших в больницы, произошёл в восьми регионах, а заболеваемость выросла в трёх субъектах РФ.