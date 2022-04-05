В России зафиксировали минимальный прирост заражений COVID с июня 2021 года

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 947, до 17 926 104, сообщается в Telegram-канале федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 июня 2021 года.
В стране за сутки
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 596. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 743 957 случаев заражения. Число умерших возросло на 21, до 42 799. Лидерами по числу новых случаев заболевания стали Свердловская область (705 случаев) и Санкт-Петербург (700).
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю с 28 марта по 3 апреля снизилась на 25,6%. Количество госпитализированных граждан в пересчёте на 100 тысяч жителей уменьшилось на 19,9%.
Также в оперштабе заявили, что на сегодняшний день наблюдается снижение количества госпитализаций в 55 регионах. При этом рост числа граждан, попавших в больницы, произошёл в восьми регионах, а заболеваемость выросла в трёх субъектах РФ.