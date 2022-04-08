В России зафиксировали минимальный прирост заражений COVID-19 за сутки

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 13 тысяч. Данный показатель стал минимальным в абсолютном выражении с 11 июня 2021 года, отмечается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Общее число выявленных случаев приближается к 18 млн.

За сутки госпитализировали 1457 человек. Выздоровели 29 тысяч пациентов (всего выздоровели 17 млн). При этом выявлено 13 056 заражений, а 259 человек умерли (всего умерли 371 716 человек), — приводится статистика на сайте оперштаба.

Количество заразившихся в Москве составило 742 человека за сутки. В Санкт-Петербурге заболели 617 человек, а в Московской области — 447. Абсолютным лидером по числу выздоровевших стала Свердловская область, где выписали 6207 пациентов.

Ранее стало известно, что правительство России потратит 387 млн рублей на разработку и производство новой вакцины от коронавируса «Мир-19». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Данный препарат показал эффективность против штаммов «дельта» и «омикрон», уточнили в правительстве. В письме подчеркнули, что деньги будут направлены в научный центр «Институт иммунологии», который и разработает данное лекарство.