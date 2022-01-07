В России за сутки заразились коронавирусом 16 568 человек

За минувшие сутки в России выявлены 16 568 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 за всё время пандемии составляет 10 634 603, сообщается на сайте федерального операштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц выписаны 20 449 пациентов. Всего за время пандемии выздоровел 9 666 161 человек. В настоящее время под наблюдением медиков остаются 998 724 человека.

Количество летальных исходов вторые сутки подряд составляет менее 800. За прошедшие 24 часа скончались 796 человек. Всего жертвами инфекции стали на сегодняшний день 315 400 россиян.

В Москве за сутки зафиксировано 3072 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2060 человек и 69 умерли. Столица по-прежнему занимает лидирующую позицию по уровню заболеваемости и смертности от COVID в стране. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов исключил рост заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников. По его словам, этому способствует в том числе погода. Специалист также предположил, что пандемия завершится в течение 2022 года.