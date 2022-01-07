В России за сутки заразились коронавирусом 16 568 человек

За минувшие сутки в России выявлены 16 568 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 за всё время пандемии составляет 10 634 603, сообщается на сайте федерального операштаба по борьбе с инфекцией.
Из больниц выписаны 20 449 пациентов. Всего за время пандемии выздоровел 9 666 161 человек. В настоящее время под наблюдением медиков остаются 998 724 человека.
Количество летальных исходов вторые сутки подряд составляет менее 800. За прошедшие 24 часа
В Москве за сутки зафиксировано 3072 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2060 человек и 69 умерли. Столица по-прежнему занимает лидирующую позицию по уровню заболеваемости и смертности от COVID в стране. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.
Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов исключил рост заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников. По его словам, этому способствует в том числе погода. Специалист также предположил, что пандемия завершится в течение 2022 года.