В России за сутки зафиксировали более 500 смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f24be868-314d-11eb-9c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 500 жителей России скончались за последние сутки от COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба.

За 24 часа жертвами коронавируса стали 510 россиян, на 14 человек больше, чем днём ранее.

С начала года пандемия унесла жизни более 39 тысяч (39 068) жителей России.

Городами с наибольшим числом новых летальных случаев остаются Москва (76 смертей) и Санкт-Петербург (70 смертей). В Ростовской области врачам не удалось спасти жизни 23 пациентов, в Московской области и Красноярском крае жертвами коронавируса стал 21 человек.

По всей стране за сутки были зарегистрированы 27 100 новых пациентов с COVID-19, около 21% заразившихся не имеют явных проявлений заболевания. Вылечились от коронавируса 27 296 россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов по всей России выписали более 1,1 млн штрафов за нарушения правил по борьбе с COVID-19. Большинство штрафов было выписано правоохранителями из-за нарушений перчаточно-масочного режима. Общая сумма собранных штрафов с начала пандемии составила 1,7 млрд рублей.