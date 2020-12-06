В России за сутки зафиксировали 28 142 новых случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/b90a49f0-3864-11eb-8855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа в 85 регионах России зарегистрировали 28 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба. В 20,6% случаев (5789 новых пациентов) болезнь протекает без клинических проявлений.

Днём ранее суточный прирост больных COVID-19 составлял 29 039 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией нового типа заболели 2 488 912 россиянина.

За последние сутки выздоровели 18 850 пациентов с COVID-19 (21 342 днём ранее), зафиксировано 456 летальных исходов (457 днём ранее).

С начала пандемии коронавирусом переболели 1 956 588 жителей России, жертвами пандемии в стране стали 43 597 человек.

Наибольшее число летальных исходов за сутки зарегистрировано в Москве (76 человек), Подмосковье (31 человек), Санкт-Петербурге (31 человек), Воронежской и Ростовской областях (по 21 человеку), Ульяновской области (21 человек) и Пермском крае (19 человек).

Лидерами по числу вылечившихся пациентов стали Москва (5027 выздоровевших), Подмосковье (748 выздоровевших), Санкт-Петербург (697 выздоровевших) и Хабаровский край (503 выздоровевших).

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве предложили ограничить перемещение жителей РФ между субъектами и даже в самих регионах, чтобы сдержать распространение пандемии.

Роспотребнадзор дал россиянам советы о том, как провести новогодние праздники с минимальными рисками заражения или распространения COVID-19.

Так, в ведомстве порекомендовали избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях, поменьше ходить в гости, оставаться в стороне от скоплений людей и без необходимости не выезжать за границу.