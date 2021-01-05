В России за сутки выздоровели 23 тысячи пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ccd18f5e-4ffa-11eb-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние 24 часа в России от коронавируса вылечились 23 059 человек, это на 423 человека больше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба. Общее число россиян, перенёсших заболевание с начала пандемии, увеличилось до 2 685 723 человек.

Наибольшее число поправившихся за сутки пациентов зафиксировано в Москве, здесь выписались 7206 человек, которым ранее диагностировали COVID-19. В Санкт-Петербурге вылечились 1788 жителей, в Московской области поправились 1,5 тысячи человек.

За последние сутки от COVID-19 скончались 445 россиян, число жертв пандемии в стране выросло почти до 60 тысяч человек. За минувшие 24 часа к врачам обратились 24 217 новых пациентов с коронавирусом. Число тех, кто заразился инфекцией с начала пандемии, увеличилось до 3 308 601.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев посоветовал россиянам при потере вкуса и обоняния из-за COVID-19 не пытаться вернуть их при помощи сильно пахнущих или острых продуктов — спирта, аджики, горчицы или перца. Вопреки соблазну «пробить» вкус и обоняние острыми и сильно пахнущими продуктами стоит, напротив, исключить их из рациона, считает эксперт.