В России за сутки выявлено 40 402 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявлено 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Также зафиксировано 1155 новых случаев смерти, сообщили в оперативном штабе по предотвращению новых случаев коронавируса.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 554 192 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 239 693 человека.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 187, до 7 381 726. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,3% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7103 против 7603 днём ранее, до 1 824 494. Число летальных исходов за сутки возросло на 96 против 94 днём ранее. Всего в столице умерли 31 438 человек.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъём заболеваемости. При этом он добавил, что жизнь в «новой реальности» требует взвешенных решений.