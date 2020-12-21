В России за сутки выявлено 29 350 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a569212-4365-11eb-b3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

За последние 24 часа в России коронавирусом заразились 29 350 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба России. Новые случаи выявлены в 84 регионах, в 19,7% случаев заболевание не имеет клинических проявлений.

Днём ранее суточный прирост заразившихся составлял 28 948 человек. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 2 295 362 россиянина.

За последние 24 часа на Чукотке не было зарегистрировано ни одного нового заражения COVID-19. Наименьшие темпы прироста заразившихся зафиксированы в Ненецком АО (0,3%). В Ямало-Ненецком АО, Туве, ХМАО, Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях прирост составил 0,6%.

В Москве за сутки заразились 7797 человек, в Санкт-Петербурге — 3752 россиянина.

По всей стране за сутки от коронавируса скончались 493 пациента, число жертв пандемии с начала года увеличилось до 51 351 человека. За 24 часа вылечились от COVID-19 9705 россиян, в общей сложности коронавирусом в стране переболели 2 295 362 человека.

На прошлой неделе NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность полной победы над коронавирусом в России к весне 2021 года или даже раньше, если россияне приложат соответствующие усилия.