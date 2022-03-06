В России за сутки выявили менее 80 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные по показателям заболеваемости в течение последних 24 часов. Количество новых случаев заражения составило 79 863, выздоровело 149 060 — оба показателя снизились по сравнению со вчерашним днём.

Скончалось от коронавирусной инфекции 744 человека, ещё 8242 были госпитализированы. Общее количество жертв от COVID-19 теперь составляет 356 281 при суммарном числе заболевших в 16 941 656 человек.

Регионами с худшими показателями заболеваемости стали Свердловская область (4776 зафиксированных случаев), Самарская область (3229) и Республика Башкортостан (3198), опередившая Санкт-Петербург (3155).

Москва и Санкт-Петербург зафиксировали наибольшее количество летальных исходов за сутки с показателями в 75 и 65 смертей соответственно.

Всего за время пандемии вылечилось от коронавируса 14 567 976 человек. Из этого числа, согласно данным столичного оперштаба, московские врачи вылечили более 2,5 млн граждан.

Вчера в России было выявлено 86 769 новых случаев коронавируса. Днём ранее этот показатель составлял 89 174. В целом по стране было госпитализировано 9295 человек, выздоровели 155 725, скончались 750.