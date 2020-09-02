В России за сутки выявили ещё 4952 заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/10a5da64-ecf0-11ea-8ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диагноз COVID-19 подтвердился в России у ещё 4952 пациентов в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Больше всего за последние сутки новых заболевших выявили в Москве — 625, следом идут Санкт-Петербург — 189 и Московская область — 158.

Также за сутки зафиксировано 115 летальных исходов, полностью выздоровели 5464 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек. Учитывая умерших и поправившихся, сейчас COVID-19 болеют 167 044 жителей России.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные вывели культуру мышиных клеток, которые могут в больших количествах производить антитела к одному из ключевых белков SARS-CoV-2. Их можно использовать как для изучения самого возбудителя, так и для создания диагностических систем и терапий для больных COVID-19 пациентов.