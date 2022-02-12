В России за сутки выявили больше 180 тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 180 456 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 10 451 человека, что на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

Всего за пандемию заболели коронавирусом 14 313 965 россиян. За сутки выздоровели 97 185 человек, всего от последствий заболевания вылечились 11 333 044 гражданина страны.

За сутки от коронавируса скончались 683 человека. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 340 931 человек.

По количеству заражений лидером является Санкт-Петербург — там за сутки выявили 11 384 новых случая заболевания. На втором месте идёт Москва с показателем в 9616 человек за сутки. На третьем же месте Московская область — там за прошедшие 24 часа заразились 6398 граждан.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, где может появиться новый суперштамм коронавируса, о котором заговорили в последнее время. По его мнению, это, скорее всего, произойдёт в Китае или странах Южной Азии. Появление нового суперштамма именно в этих местах объясняется их «нулевой толерантностью» к коронавирусу.