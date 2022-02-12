В России за сутки выявили больше 180 тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 180 456 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 10 451 человека, что на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.
Всего за пандемию
За сутки от коронавируса скончались 683 человека. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 340 931 человек.
По количеству заражений лидером является Санкт-Петербург — там за сутки выявили 11 384 новых случая заболевания. На втором месте идёт Москва с показателем в 9616 человек за сутки. На третьем же месте Московская область — там за прошедшие 24 часа заразились 6398 граждан.
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, где может появиться новый суперштамм коронавируса, о котором заговорили в последнее время. По его мнению, это, скорее всего, произойдёт в Китае или странах Южной Азии. Появление нового суперштамма именно в этих местах объясняется их «нулевой толерантностью» к коронавирусу.