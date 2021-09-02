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В России за сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса

12:01, 02 сентября 2021
В России за сутки выявили 18 985 новых случаев коронавируса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России за минувшие сутки выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерли 798 заболевших. Об этом сообщается в Telegram оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 1864 новых случая, в Петербурге — 1330, в Московской области — 614. В столице за сутки умер 51 человек с коронавирусом, в Петербурге — 37, в Московской области — 18.

Всего, по данным оперштаба, с начала пандемии в стране выявили 6 956 318 случаев коронавирусной инфекции, умерли 184 812 заболевших. 18 669 человек выздоровели за сутки, под наблюдением врачей находятся 1 207 922 человека, у 7,7% заболевших заболевание протекает бессимптомно. Темп прироста составляет 0,27%.

Ранее замминистра здравоохранения страны Виктор Фисенко назвал управляемой ситуацию с пандемией в России. По его словам, это связано с достаточным количеством необходимых лекарств, которые регулярно доставляются во все регионы страны: около 75% пациентов с COVID-19 сегодня лечатся амбулаторно.

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