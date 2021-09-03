В России за сутки выявили 17 856 новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 17 856, до 7 030 455. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 276. За время пандемии выздоровели 6 285 007 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 790 против 793 днём ранее. Всего от инфекции умерли 187 990 пациентов. 7% заболевших переносят заболевание без клинических проявлений, темп прироста составляет 0,25%.

Ранее сообщалось, что в Минздраве заканчивают обновление методических рекомендаций по лечению коронавируса. В новой, 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, недавно зарегистрированные препараты и те, которые не предназначены для лечения коронавируса, но имеют подтверждённую эффективность. Сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в мае. Она утверждена замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным и основана на Международной классификации болезней 10-го пересмотра.