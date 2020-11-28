В России за сутки  умерли 459 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5d9bf176-3216-11eb-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 459 россиян. Это на 51 меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего с начала пандемии врачам не удалось спасти жизни 39 527 жителей России, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.

Самое большое число летальных случаев зафиксировано в Москве (72 смерти), Санкт-Петербурге (62 смерти), Красноярском крае (25 смертей) и Московской области (20 смертей).

За последние сутки было зарегистрировано 26 683 новых случая заражения COVID-19 в стране, вылечились почти 22 тысячи пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире с момента начала пандемии превысило 62 млн. Скончались от инфекции 1 449 709 жителей планеты.