В России за сутки скончался 361 пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9fdd87ba-2d62-11eb-88f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

За последние 24 часа в России зафиксировали 361 летальный случай среди заболевших коронавирусной инфекцией, на 40 меньше, чем накануне, и почти на 100 случаев меньше, чем 21 ноября.

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 36 540 россиян.

Наибольшее число смертей от коронавируса зарегистрировано в Москве — 71 летальный случай. В Санкт-Петербурге врачам не удалось спасти жизни 20 пациентом, столько же человек скончалось в Московской области. В Ростовской области скончались 19 человек, 17 пациентов — в Красноярском крае, по 14 — в Нижегородской и Омской областях.

За сутки по всей стране выявлено 25 173 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 16 002 пациента. За 24 часа московские больницы выписали более 5 тысяч пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-терапевт Людмила Лапа заявила о полезных свойствах ёлок и других хвойных растений для профилактики коронавируса. По её мнению, живая хвоя прекрасно очищает воздух в помещении, а также даёт прекрасный запах.