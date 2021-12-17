В России за сутки скончалось 1076 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новую статистику по заболеваемости в России на 18 декабря. Так, сообщается о том, что за последние сутки в стране было зафиксировано 27 434 подтверждённых случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них выявлено активно 2 054 (7,5%) — без клинических проявлений заболевания.

Наименьшие темпы прироста за сутки продемонстрировали Республика Калмыкия, Республика Тыва — в них число новозаболевших не превысило 0,05%, Чукотский автономный округ — с 0,1%, и Москва — 0,11%.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом было зарегистрировано 10 186 823 случаев коронавирусной инфекции. При этом за последние 24 часа выздоровело 38 041 человек, 2936 из них в столице. Всего за весь период выписано по выздоровлении 8 952 266 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 565 тыс. 912 пациентов.

Количество летальных исходов в России составило 1 076 случаев, а за весь период умерло 296 180 человек. В частности, в столице за сутки подтверждены 79 смертей пациентов с COVID-19, в Петербурге их число составило 71, в Московской области — 54.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено свыше 546 тыс лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что люди, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с «омикрон»-штаммом по сравнению с вариантом «дельта». Об этом говорится в исследовании эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона