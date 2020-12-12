В России за сутки скончались 560 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/425023f4-3c54-11eb-bf94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа в России зарегистрированы 560 летальных исходов среди пациентов, которым диагностировали COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба. Это на 53 случая меньше, чем днём ранее.

Общее число жертв коронавирусной инфекции среди россиян с начала пандемии выросло до 46 453 человек.

В Москве за последние 24 часа жертвами заболевания стали 76 человек, в Санкт-Петербурге скончались 79 пациентов. Также в перечень регионов с высоким числом летальных случаев попали Московская область (35 человек), Воронежская область (28 человек), Ростовская область (27 человек) и Красноярский край (20 человек).

За сутки в 85 регионах России выявили 28 137 новых случаев заражения коронавирусом, 18,4% из которых не имеют клинических проявлений, в Москве зарегистрировали 6622 новых пациента. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2 625 848 россиян.

2 085 958 жителей России уже переболели коронавирусом, за последние сутки число вылечившихся по стране выросло на 26 118 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что академик РАН и иммунолог Александр Караулов рассказал, как лучше всего обезопасить себя от тяжёлой формы COVID-19. По его словам, главный инструмент в борьбе с коронавирусом — это укрепление иммунитета, который не позволит вирусу нанести серьёзный вред.