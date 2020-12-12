В России за сутки скончались 488 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ab479596-3d1b-11eb-890a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа жертвами коронавируса в России стали 488 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. Накануне сообщалось о 560 летальных исходах, днём ранее от COVID-19 скончались 618 пациентов.

По состоянию на 12 декабря число жертв коронавируса в РФ с начала пандемии выросло до 46 941 человека.

Больше всего летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Москве, здесь за сутки скончались 72 человека. 67 заболевших умерли в Санкт-Петербурге, 31 пациент — в Московской области. В Ростовской области зарегистрировано 27 смертей от COVID-19, в Красноярском крае — 21 летальный случай.

За последние сутки в стране выявлено 28 080 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии заболели 2 653 928 россиян. С начала года COVID-19 переболели 2 106 235 жителей России, за сутки число выздоровевших выросло на 20 277 человек.

В четверг, 11 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели. Процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники, сообщал NEWS.ru.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Прививка не положена людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ближайшее время в столице расширят перечень групп населения, которым доступна вакцинация от COVID-19.